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حظك اليوم الثلاثاء 25-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الثلاثاء 25 مايو 2021
برج الأسد

برج الأسد

مولود برج الأسد يتوافق مع مواليد الدلو والجوزاء، ويتصف مواليد البرج  بالإبداع، والعاطفة، والكرم، وطيبة القلب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اصبر اليوم وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

حظك اليوم  لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بمن تحب أو ببعض الأقارب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

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