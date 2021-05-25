حظك اليوم الثلاثاء 25-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يفضل اللون الفضي، ويُحقق توافق عاطفي مع مواليد برج الحوت والسرطان، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك للقيام بمسئولياتك على أكمل وجه ويقدر الجميع جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، القمر يمدك بالبلاغة وتشعر اليوم بمن حولك وتتأثر بهم وتؤثر فيهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.