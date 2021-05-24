خبير: عصر نموذج الإجابة الموحد انتهى والامتحانات تقيس الإبداع والتفكير

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير مستوى الطلاب وتمكينهم من التفكير والإبداع، فكان لابد من تطوير أسلوب الامتحانات، وكان من بين أساليب التطوير التي اعتمدتها الوزارة؛ الامتحانات التجريبية، التي يخضع لها طلاب الثانوية العامة، ليعتادوا قبل امتحانهم الرسمي على أساليب الامتحان ونوعية وأنماط الأسئلة التي ستقابلهم.

وأضاف «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية، الإثنين، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أن بعض الطلاب صدموا من نوعية الأسئلة المقدمة لهم بالامتحان التجريبي، لافتا إلى أن هذا هو الهدف من الامتحان التجريبي بالأساس، حتى يعتاد الطالب على تلك النوعية.

ورد الخبير التربوي، على انتقادات بعض الطلاب وشكواهم من أن بعض الأسئلة تحتمل أكثر من إجابة، لافتا إلى أن هذا مقصود بالفعل لأن الأسئلة الإبداعية التي تحتاج إلى تفكير تحتمل أن يكون لها أكثر من إجابة خلاقة، مؤكدا أن عصر نموذج الإجابة الواحد انتهى، والفترة الحالية تحاول الدولة أن تطبق نظام الإجابات المتعددة، التي توضح قدرة كل طالب على التفكير والإبداع.

وصرح بأن وزارة التربية والتعليم بشكل خاص والدولة بشكل عام، حريصة على تطبيق منظومة تعليم جيدة ومختلفة، تستطيع أن تؤهل الإنسان ليكون قادرا على التفكير والإبداع، من خلال تعليم يسمح للطلاب بأن يستخدموا عقولهم، ومن خلال امتحانات تقيس نواتج التعلم وليس قدرة ما يستطيع الطلاب أن يتذكروه.