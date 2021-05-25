حظك اليوم الثلاثاء 25-5-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجدي بأنهم يبحثون دائمًا عن النجاح، ويبذلون النفيس والغالي، لإيمانهم بأنّ الأمر يستحق التضحيات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم العقبات والضغوط، تتمتع بالثقة في النفس وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو إفادة أصدقائك بنصائح مهمة وتستفيد منهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر الراحل صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.