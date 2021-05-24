مجدي صبحي يكشف لـ«الوطن» تفاصيل وأسباب عودته للفن بعد اعتزاله

كشف الدكتور عادل عبده، رئيس قطاع الفنون الشعبية بوزارة الثقافة عبر حسابه الشخص بموقع «فيس بوك»، عن عودة الفنان مجدي صبحي إلى الفن مرة أخرى، بعد قرار اعتزاله منذ أسبوع تقريبا.

وقال الفنان مجدي صبحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه عاد مرة أخرى إلى الفن، بفضل الله، ثم المخرج عادل عبده: «مش عايز أتكلم علشان تعبت من الكلام، أديني رجعت بفضل ربنا، ثم بفضل الدكتور عادل عبده، بعد ما قعد معايا وكلمني وأقنعني الحمد لله».

تفاصيل عودة مجدي صبحي للفن

وأضاف: «الواحد نفسه يقدم فن أكتر من كده، ومحترم، لكن المناخ لا يلائمني، وكنت متخذ قرار بالاعتزال، ومش عيب أني أتراجع عنه، وبالذات هتراجع في عمل مسرحي محترم مع مخرج محترم».

وتابع: أنه من المنتظر تقديم مسرحية مع الدكتور عادل، عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ وهي «زقاق المدق»، وأنه غير معروف حتى الآن، من هم المشاركين في العمل معه.

وأنهى مجدي صبحي حديثه عن أسباب اعتزاله سابقا: «أنا لما اعتزلت أكيد مكنتش راضي، بس اعتزلت عشان أسباب لو تم إزالتها مرحبا لعودتي، الفن مش مسألة إعدام بالنسبة لي، لكن أنا لو لاقيت عمل محترم أهلا بي، مش هلاقي عمل محترم هفضل في بيتي مش عايزه».

قرار اعتزال مجدي صبحي الفن

سبق وأعلن الفنان مجدي صبحي الأسبوع الماضي اعتزاله الفن قائلا عبر حسابه بموقع «فيس بوك»: «أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت..اعتزال الفن نهائيا..بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيه أعمالا محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب، أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني».