بإجمالي 650 مليار دولار.. تفاصيل إصدار حقوق السحب الخاصة من «النقد الدولي»

علق الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، على أداة إتاحة السيولة عبر إصدار حقوق السحب الخاصة، وذلك من قبل الصندوق، موضحًا أنه وفقا لاتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي، فإن هناك عملة دولية مكونة من سلة عملات رئيسة يمكن التحويل لها مثل الدولار والجنيه الإسترليني والين واليورو، وعندما تكون هناك أزمة قلة سيولة في الأزمات الاقتصادية الكبرى يتم ضخ قدر من السيولة في شكل حقوق سحب خاصة، لأن كل دولة تحصل على نسبة تتناسب مع حصتها في الصندوق.

وأضاف محي الدين، في لقاء عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»: أن النسبة التي سيجرى إصدارها في حدود 95% من حصة الدولة في الصندوق، وتبلغ نسبة الدول الأفريقية نحو 34 مليار دولار من إجمالي 650 مليار دولار، وبعض الدول لن تحتاج هذه السيولة الإضافية، مثل أمريكا وفرنسا وانجلترا، وبالتالي فإنها قد تقرضها لدول أخرى على أن تُحول إلى الدولار فوق إصدارها، وبالتالي يمكن للبنوك المركزية أن تستفيد منها.

وتابع الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية: «بغض النظر عن استخدامها، فإن كل دولة سيكون لديها زيادة في الاحتياطي الدولي لها بنسبة 95% من حصتها في الصندوق، أما بالنسبة إلى مصر فإن رقم حقوق السحب الخاصة مع الدولار سيكون متغيرا، وسيكون الرقم أكبر من ملياري دولار وسأراجع هذا الرقم بعد ذلك».

وأشار، إلى أن حقوق السحب الخاصة يمكن استخدامها بشكل مختلف، مثل تخفيض المديونات المستحقة لدى الصندوق ويمكن تحويلها إلى مال قابل للاستخدامات المختلفة.