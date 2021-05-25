إسلام حافظ ينتهي من تصوير مشاهده في فيلم «آل هارون»

قال الفنان إسلام حافظ، إنه انتهى من تصوير مشاهده في فيلم «آل هارون»، موضحًا أنه يلعب دورا صعبا، لكن مخرج العمل سهل عليه الموضوع كثيرًا.

وصرح عقب تصوير يومه الأخير، في بيانٍ صحفي: «هو دور صعب لأني أي دور بيجيلي بعيد بشكل كبير عن شخصيتي أو عن الناس اللي الواحد شافهم في حياته بيبقى صعب لأنه معندكش رفرنس واضح أوي للدور».

وتابع: «ألعب دور شخصية تدعى (هدد) راجل يفعل ما يحلو له في الدنيا بغض النظر عن أي شيء، مش فارق معاه حاجة ومش فارق مع حد، أنا ومن بعدي الطوفان يعني، وهنشوف في الفيلم هيحصل إيه وهيوصل لإيه، خاصة أنه شخصية عنادية ودماغها ناشفة، وكأنه هيعيش الدهر كله».

فيلم «آل هارون» أحد أبرز الأعمال الفنية التي يجري تصويرها حاليا على الساحة الفنية، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، بينهم الفنان منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وعبير صبري، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نور الدين، والفنان حمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف.

وعلى صعيد آخر، كان الفنان إيهاب فهمي، قد انتهى هو الآخر من تصوير مشاهده في فيلم آل هارون، حيث قال إن «من أبرز الصعوبات التي تواجه أي ممثل في تناول أي دور هو الاختلاف، إنك أنت إزاي تعمل دور بشكل مختلف، تعمل دور فيه عناصر الشخصية اللي بتقدمها، متبقاش فيها نوع من أنواع، زي ما بيقولوا الشبيهية، إن أنت شبه حاجة، ودي الصعوبة اللي ديما بجد أن أي ممثل فيها، إنه إزاي يعمل دور مختلف، ياعنى لو كان طيب يبقى طيب بشكل مختلف».

وأضاف فهمي، «الشخصية التي أقدمها في فيلم آل هارون، تدعى حسين ونقدر نقول عليه مدير بنك وراجل مسئول، وشخصية مهمة، ومختلفة تماما عن شخصيتي في الحقيقة، وفيه 3 أبعاد في الدراما، البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد السياسي، اللي هو البيئة اللي بتنشأ فيها، عايش فين وهكذا، ودي من الحاجات اللي لازم يحطها الممثل قدامه لما بيتناول أي شخصية، يشوف شكله إزاي، بيتكلم إزاي، هيمشي إزاي، لو ضحك إزاي، لو غضب إزاي، لو خاف إزاي، وأعتقد المنطقة اللي ممكن تبقى مشتركة بيني وبين "حسين" هو الإنسانيات».