التفاصيل الكاملة لواقعة سيارة صدمت رجلا وابنه وفرار سائقها بالغردقة

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي واقعة عبر صفحات «فيس بوك» لسيارة تصدم رجلا وابنه أثناء عبور الأسرة المكونة من الأب والأم وطفلهما أمام مسجد الرحمن الرحيم بشارع شيراتون السياحي جنوب مدينة الغردقة وفرار سائق السيارة الملاكي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغردقة من تحديد السيارة المتسببة في الواقعة وضبط سائقها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن سائق السيارة الملاكي اعترف بالواقعة وألقى بالخطأ على الأسرة التي كانت تعبر الشارع بدون مبالاة وأنكر هروبه قائلا إنه شعوره بالخوف من تجمع المواطنين جعله يغادر مكان الواقعة.َ

وأكد مصدر أمني أن الواقعة أسفرت عن إصابة الطفل إصابات خفيفة بينما لم يتعرض والده لأي إصابات وتم عمل محضر بالواقعة.

كان تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبدالهادي مدير مباحث الجنائية بالبحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي لأسرة وهي تعبر الطريق بشارع شيراتون جنوب مدينة الغردقة وفرار سائقها بالغردقة.

وتمكنت إدارة مباحث مرور البحر الأحمر برئاسة العقيد جورج عادل رئيس مباحث مرور البحر الأحمر، من تحديد السيارة المتسببة في الواقعة وضبط سائقها وتحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر في فض مواطنين استولوا على عدد من الشقق السكنية بمساكن الروضة بمنطقة الشيخ شحات بالغردقة وذلك عن طريق وضع اليد بدون َوجه حق واخلاء الشقق وتحرير عدد من المحاضر لهم وإخطار جهات التحقيق للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.