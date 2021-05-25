بعد اعتماد السعودية لسينوفارم.. قرب انفراجة بعودة حركة الطيران مع مصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدنى المصرية، عن قرب انفراجة في حركة الطيران بين مصر والسعودية ، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية سمحت للمسافرين القادمين لمواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها بتسجيل حصولهم على اللقاحات إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الجديد الذى تم تدشينه مؤخرا بالمملكة العربية السعودية لتسجيل المسافرين الحاصلين على لقاحات كورونا.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن وزارة الصحة السعودية وافقت على اعتماد مصل سينوفارم الصيني الذي يتم تطعيم المواطنين المصريين به كأحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة.

الأيام المقبلة قد تشهد عودة رحلات سفر المواطنين المصريين للسعودية لطبيعتها

ولفت المصدر إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد انفراجة في مسألة تعليق سفر المواطنين المصريين للسعودية، حيث قد يسمح بعودة الرحلات لشكلها الطبيعي بين مصر والسعودية على ألا يسمح بدخول المملكة إلا للحاصلين على مصل كورونا.

ومن جهته، قال محمد عبدالنبي، مدير عام مكتب شركة مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية، إن مصر ما زالت إحدى الدول العشرين المعلق القدوم منها إلى السعودية حتى الآن.

وأضاف خلال الخطاب الذى أرسله للشركة أمس، أن الحجر المؤسسي الذي بدأ تطبيقه منذ يوم 20 مايو الجاري ينطبق فقط على الفئات المستثناة المسموح لهم دخول المملكة وهم (السعوديين - الدبلوماسيين - الكوادر الطبية المصرية العاملين بالقطاع الصحى السعودى وأسرهم.

تعليمات السفر الجديدة للسعودية

وعممت شركة مصر للطيران التعليمات الجديدة للسفر إلى المملكة العربية السعودية بداية من يوم الخميس الماضى بالنسبة للفئات المستثناة وهي:

1- عمل فحص PCR لمن هم فوق 8 أعوام قبل السفر 72 ساعة، فيما عدا المواطنين السعوديين.

2- الخضوع للحجر المؤسسي لمدة 7 ايام و إجراء عدد 2 فحص PCR، الأول عند الوصول و الثاني بعد مرور 6 أيام في الحجر المؤسسي.

3- على جميع الركاب المنطبق عليهم قواعد الحجر المؤسسي دفع قيمة الحجر المؤسسي قبل السفر من خلال مكاتب بيع مصر للطيران أو مركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 من خلال إصدار قسيمة (EMD) سيتوجب تقديمها عند إنهاء إجراءات السفر.