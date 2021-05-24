«مش مقدرين اللي احنا عملناه».. أسامة ربيع يكشف تفاصيل أزمة «إيفرجيفن»

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية أصدرت حكما نهائيا بتأييد التحفظ على السفينة، أول أمس السبت، إذ رفضت الطعن الذي قدمته إدارة السفينة ضد التحفظ عليها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»: «طلبنا 550 مليون دولار بتسهيلات، إذ ستدفع السفينة 200 مليون دولار كاش و350 مليون دولار طبقا لخطاب ضمان في بنك موثوق فيه».

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «مش مقدرين اللي احنا عملناه وإننا عومنا السفينة في وقت قياسي ولم تبدِ أي تفاهم، وتريد دفع 150 مليون دولار، بالرغم من أننا طلبنا 950 مليون دولار وقللنا المبلغ إلى 550 مليون دولار، لأنه ليس من المنطقي أن تكون مطالباتنا أكبر من ثمن المركب والبضاعة».

وأردف: «لا نستهدف المكسب من التعويض، لكننا نسعى إلى تقليل خسائرنا، فقد استخدمنا 15 قاطرة في عمليات الإنقاذ كما تم إغلاق القناة لمدة ستة أيام بالإضافة لاستخدام 600 فرد وكوادر من الهيئة ونحو 48 سفينة غيرت اتجاهها بسبب جنوح السفينة بالإضافة للتلفيات وهي حسابات دقيقة تم حسابها».

وأوضح، أن العلاقات من المفترض أنها طويلة بين الشركة المالكة والهيئة، متسائلا رغم هذه العلاقات المتميزة لماذا لم تبدِ الشركة مرونة في سداد خسائر الهيئة التي تسببت فيها جنوح سفينتها إيفرجيفين؟.

وحول حديث الشركة المالكة أن جنوح السفينة سببه خطأ من هيئة قناة السويس وليس قبطان السفينة، أكد أن هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة والتحقيقات أثبتت أن هناك خطأ في توجيه السفينة سببه قبطان السفينة وليس المرشد، موضحاً أن الحديث عن أحوال الطقس السيء غير دقيق لأن آليات القناة وعملها تمنح الحرية كاملة لقبطان السفينة إما أن يدخل أو لا يدخل طبقًا لتوجه قبطان السفينة وثقته في المركب وفقًا لرؤيته.

وأشار، إلى أن المحكمة ستنظر قيمة التعويضات التي طلبتها الهيئة والتعويضات التي عرضتها الشركة وستصدر الحكم وفقًا لقرارات المحكمة وسنلتزم بقرارات القضاء أي كانت طبقًا للموقف.