وزير المالية: مصر حققت أكبر معدل تخفيض للديون في 3 سنوات «20%»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خفض الديون بنسبة 20%، خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث يُقاس هذا المؤشر بنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، «أنت عليك قد إيه ودخلك الإجمالي قد إيه»، وبالنظر إلى ميزانية 30 يونيو 2017، كان الدين مقسوم على الناتج الإجمالي المحلي 108%، لكن في 30 يونيو 2020 أصبح 88%، كما أنه لولا أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» لكانت 82%.

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة «الأولى»، أن مصر استطاعت تخفيض الدين بنسبة 20%، ولولا أزمة كورونا لخفضته لـ25% في 3 سنوات، وهذا يُعد أكبر معدل تخفيض للدين تُحققه أي دولة خلال هذه الفترة الزمنية، وهذا ينعكس على مؤشرات يتم العمل عليها في المؤسسات المالية الدولية، ومؤسسات تصنيف السيادة.

وأشار وزير المالية، إلى أن الموازنة العامة للدولة بها باب الأجور، وباب المستلزمات الصناعية والخدمية، مثل الأدوية والمستلزمات التي تحتاجها الدولة، والباب الثالث هو باب الفوائد، والرابع هو الدعم، بينما الباب الخامس هو المصروفات الأخرى، والسادس هوباب الاستثمارات، مؤكدًا أن تكلفة خدمة الدين تنقسم على الموازنة، «لو قسمنا الفوائد على ناتج الموازنة السابقة هنلاقيها 41%، لكن في موازنة 2020-2021 هتكون 31%».

وأردف أن تخفيض الدين، يؤدي إلى تخفيض فوائد الدين، وبالتالي يتم استخدامها في موارد الدولة لتحسين حياة المواطنين وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل، والإنفاق على الاستثمارات من طرق وكبري وكهرباء وسكن اجتماعي وأنفاق وتطوير القرى المصرية، فضلًا عن بناء مدن جديدة، فهذا يؤدي إلى خلق موارد للدولة.