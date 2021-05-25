وزير المالية: أوضاعنا تحسنت ونعيش مرحلة الاستقرار والنمو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه عندما تكون لدينا حركة اقتصاد جيدة ونمو، ينظر العالم إلى مصر على أن أحوالها تتحسن، بعدما كانت دولة تعاني من نقص في الكهرباء والغاز والعملة الصعبة وتدهور شبكة الطرق والكباري، وتعاني من بطالة عالية للغاية، «بدل ما أحوالك تكون صعبة وتصعب على الناس، لأ، ينظر إليك على أن هناك استقرار ونمو ومؤسسات مالية ونقدية مستقرة».

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «التليفزيون المصري»، أنه بفضل الله مصر قادرة على الحفاظ على عملتها وقادرة على سد احتياجاتها وخلق فرص عمل والقيام بمشروعات تطويرية وتنموية، كما أنها تتقدم على المستوى الإقليمي سياسيًا، «دي تجعل الدول والمؤسسات الدولية تنظر إلينا بواقع ثاني عشان احنا ماشيين في اتجاه صح».

وأردف وزير المالية، أن البعض لا يقرأ جيدًا وليس متعمقا بشكل جيد في هذه الأمور، لذلك نقوم بدورنا في إتاحة المعلومات والبيانات الكاملة، والتحدث مع المواطنين، حيث إن الوزارة عليها دور أن تشرح للرأي العام ولكل المواطنين، «لازم نعمل على تخفيض الدين، الناتج المحلي زي مرتب الموظف بالضبط، لما يقيس مرتبة بالفلوس اللي عليه كل لما يقل النسبة بيحس بتحسن، ده المعيار اللي بنتكلم عليه».

وأردف أن المؤسسات الدولية المالية لا تُجامل، «محدش هيجاملك، خاصة فيما يتعلق بالناحية المالية والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية أو مؤسسات التصنيف السيادي الحاجات دي مفيهاش مجاملات لو شايفك مش كويس هيبعد عندك، ولو شايفك كويس هيقرب منك ويبقى عاوز نفسه معاك لأنه شايفك بتكبر، يجي ينتج عندك ويبقى جزء من النمو بتاعك، ويشغل الفلوس والتكنولوجيا ويشغل ناسه معاك».