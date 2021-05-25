طريقك بدون زحام من الآن مع Google.. خدمة جديدة هذه مميزاتها

تضيف جوجل العديد من المميزات والخدمات الجديدة، لمساعدتك على التخطيط بشكل أفضل للرحلات أثناء الوباء وتجنب الطرق والمناطق المزدحمة.

وقال موقع Cnet إن جوجل ستستخدم تحديثات التوجيه الجديدة التعلم الآلي ومعلومات التنقل لمساعدتك على تجنب لحظات الازدحام الشديد على طول رحلتك من خلال وضعك على مسارات وطرق أكثر سلاسة.

وأضاف أنه في الوقت نفسه، سيجد المشاة خرائط شوارع أكثر تفصيلاً توضح عرض الطرق على نطاق واسع، إلى جانب الأرصفة والممرات المتقاطعة والممرات الحضرية وجزر المشاة لمنحك فهمًا أفضل للمنطقة وما إذا كانت يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة أو عربة الأطفال.

وأشار الموقع إلى أنه سيتم إطلاق خرائط الشوارع الأكثر تفصيلاً هذه على Android وiOS في 50 مدينة أخرى بحلول نهاية عام 2021.

ستتيح التحسينات التي تم إجراؤها للمستخدمين العرض المباشر للخرائط الوصول إليها على الفور مباشرة من الخريطة، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من رؤية لافتات الشوارع والمكان الذي تتواجد فيه فيما يتعلق بأماكن مثل منزلك أو عملك أو فندقك، سيسهل هذا فهم ما يدور حولك.

سيتم أيضًا تصميم الخرائط لتسليط الضوء على الأماكن ذات الصلة اعتمادًا على الوقت من اليوم وما إذا كنت تسافر بعيدًا عن المنزل أم لا، على سبيل المثال، إذا كانت الساعة 8 صباحًا، فستقوم الخريطة بتحديد أماكن الإفطار وإخفاء خيارات العشاء (والقيام بالعكس في الساعة 5 مساءً).

كما يمكنك من معرفة مدى انشغال متجر أو مطعم معين على الخرائط ، فإن التحديث الجديد سيساعدك على رؤية نفس الشيء في المناطق الأكبر مثل الشوارع والأحياء.

وسيساعدك هذا في التخطيط للوقت الذي تريد فيه الوصول أو تجنبه في منطقة معينة - وهذا مفيد بشكل خاص إذا كنت مسافرًا إلى الأماكن الشهيرة.

وسيتم إطلاق كل هذه الميزات (باستثناء خرائط الشوارع التفصيلية) على Android و iOS على مستوى العالم في الأشهر المقبلة.