وزير المالية يوضح معنى «العجز والفائض الأولي» بالموازنة: «ماشيين صح»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه كلما حاولنا ضبط الموازنة المالية للدولة، كما حاولنا الحكومة والسيطرة على جوانب الإنفاق، وتخصيص موارد أكثر من أجل الإنفاق على التعليم والصحة، موضحًا أنه دائما يقول تصريحات ومصطلحات لكن لا يفهمها الكثيرون، مثل أن مصر حققت فائضا أوليا، بعدما كانت تحقق عجزا أوليا في الموازنة العامة للدولة، فالكثير من المواطنين لا يعرفون ماذا يعني العجز أو الفائض الأولي.

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «التليفزيون المصري»، أنه موازنة الدولة يتم تحصيلها من الضرائب وغير الضرائب، ويتم الإنفاق عليها في الأجور والمعاشات والدعم والاستثمارات والأمن القومي للدولة، فالفائض الأولي أن تكفي الموازنة كل تلك المصروفات وتحقق فائضا أوليا تستطيع من خلاله دفع جزء من خدمة الدين، «يبقى أنا كده ماشي صح».

وأشار وزير المالية، إلى أن العجز الأولي هو أن الموارد والموازنة العامة للدولة لا تكفي المصروفات وبالتالي يتم الاقتراض من أجل تغطية الأجور والمعاشات والدعم والاستثمارات، ثم الاقتراض مرة أخرى من أجل تسديد جزء من خدمة الدين، فعندما يكون لدينا فائض أولي، نكون ندفع لخدمة الدين، وبالتالي يقل الدين، وبدلًا أن يتم الاقتراض من أجل الإنفاق على الأجور، يتم الاقتراض فقط لعمل المشروعات وتمويلها.

وتابع: «لما كان عندنا مشكلة في الكهرباء، يبقى كان لازم تمويل، ونعمل محطات تنتج الكهرباء، وشبكات تنقل الكهرباء من محطة الإنتاج إلى محطة التوزيع، ثم شبكة توزيع للشوارع والبيوت والمصانع وده يتكلف 900 مليار جنيه، ده عشان نحل مشكلة الكهرباء بس، الـ 900 مليار دولار كان لازم أجيبهم من القروض، ما المجتمع مش هيسامحك أنك سايبه بدون كهرباء، المصاريف والتمويل ده شغلة الدولة مش المواطن».