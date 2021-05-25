معيط: كنا هنبقى من أقوى اقتصاديات العالم 2030.. بس كورونا كعبلت الدنيا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر خرجت من وضع كان صعبا للغاية، ولم يكن هناك عملة صعبة وتضخم، ومشكلات عديدة على المواطنين، ونقص في الغاز الطبيعي، فكان لا بد من جذب استثمارات وأخذ قروض تمويل تلك الاستثمارات للبحث عن الغاز الطبيعي، وعندما يعانون من مشكلة مياه كان لا بد من عمل محطات مياه، لتلبية احتياجاتهم، وكذلك الصرف الصحي، «كل الكلام ده عاوز تمويل».

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «الأولى»، أن المواطنين يرغبون في وظائف لأولادهم وسلع وخدمات وأسعار جيدة، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول في معدلات النمو على مستوى العالم، وكان هناك انخفاض في خدمة الدين، والعملة المصرية كانت مستقرة، وكان هناك احتياطات فوق الـ 64 مليار، مع تخفيض عجز الموازنة «كنا ماشيين في الطريق السليم».

وأشار وزير المالية، إلى أن بعض المؤسسات الدولية قالت «لو مصر مشيت بالطريقة دي واستمرت عليها هنبقى 2030 واحدة من أقوى الاقتصاديات في العالم، بس ربنا أراد وجات كورونا وكعبلت الدنيا، بس الحمد لله نستعيد عافيتنا ونرجع نكمل تاني»، موضحًا أن عملية الإصلاح الاقتصادي كانت أشبه بعلاج مريض وإجراء جراحة عاجلة له، «زي مريض عاوز الدواء فورًا، مش هيسأل بكام، بس لما يخف يقولك جبته غالي ليه».