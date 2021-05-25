«داخل نعش واحد».. تشييع جثماني طفلين شقيقين لقيا مصرعهما في حريق بالمنوفية

شيَّع أهالي قرية زاوية بمم ومركز تلا بمحافظة المنوفية، جثمان طفلين شقيقين لقيا مصرعهما حرقا في حريق بمنزل في مدينة تلا، في مشهد جنائزي مهيب، حيث وضع الطفلان في «نعش واحد»، وسط بكاء الأهالي وأقارب الطفلين، كما انهار والد الطفلين والذي ظل يبكي طوال الجنازة، فيما سادت حالة من الحزن الشديد بين جميع مشيعي الجنازة .

حزن في المنوفية بعد تفحم طفلين في حريق تلا

وأكد عطية شرارة أحد أهالي قرية زاوية بمم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجنازة شهدت تواجد جميع أبناء القرية وسط حزن شديد من الجميع، مضيفا أن الدموع كان تملأ أعين جميع المشاركين في الجنازة، موضحا أن أسرة الطفلين كانوا يعيشون في المدينة ويترددون على القرية من حين لآخر، ولكن مقابر الأسرة كانت في القرية.

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز تلا بعد الإعلان عن وفاة الطفلين بعد تفحمهما في حريق هائل في المنزل بمدينة تلا، وإصابة الأم أيضا بحروق من الدرجة الثانية، مطالبين بالدعاء لأسرتهما بالصبر والسلوان على فراقهما.

تعود تقاصيل الواقعة إلى نشوب حريق في منزل بمدينة تلا، أصيب فيه طفلان بحروق كبيرة جدا، حيث نقلا إلى مستشفى تلا لمحاولة إنقاذهما، ولكن المستشفى قام بتحويلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لوجود إمكانيات وتخصصات أفضل للحالتين ولكنهما لقيا مصرعهما.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع طفلين شقيقين «ياسين.ت» 9 سنوات، و«محمد.ت» 7 سنوات، في جريق بمنزل الأسرة في مدينة تلا، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.