مصطفى شعبان: دلال ماكانتش بتمسك حاجة من حد عشان خايفة من كورونا

أثنى الفنان مصطفى شعبان على الفنانة دلال عبدالعزيز والتي شاركت في بطولة مسلسل «ملوك الجدعنة»، موضحا أنها كانت لا تأخذ أي شيء من أحد أثناء التصوير خوفًا من فيروس كورونا، وأنها كانت تأخذ منه هو فقط فنجان القهوة التي كان يصنعها.

وقال شعبان، خلال لقائه هو والفنان عمرو سعد مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «هي كانت عاملة حالة حلوة في التصوير وكانت مبتمسكش أي حاجة من أي حد عشان كورونا وكانت بتاخد مني القهوة».

بينما تحدث الفنان عمرو سعد عن الفنانة دلال عبدالعزيز ووصفها بأنها «طيبة تمشي على الأرض»، مضيفًا أنه عمل معها في عمل فني قبل ذلك، مشيدًا بدورها في المسلسل «في المسلسل ده كان فيه جهد بتقدمه غير عادي لدرجة إن المخرج شال جمل من المشهد عشان المشهد طويل ومرضيتش من حلاوة الجمل وانها حسيتها وعايزة تقولها».

وتابع: «كنت بحس انها أمي وكنت بتستحضر أنها أمي في كل مشهد ومكنتش بحس بحاجة غير ان الست دي أمي فعلا».

وترقد الفنانة دلال عبدالعزيز حاليا بأحد المستشفيات الخاصة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا وتخضع حاليًا للعلاج في العناية المركزة بسبب عدم استقرار حالتها الصحية، في الوقت الذي أخفت فيه أسرتها خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى لا تتدهور حالتها الصحية أكثر.