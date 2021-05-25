نجوم الفن يدعمون شريف دسوقي: بنحبك يا سبعبع

دعم عدد من نجوم الفن عبر حساباتهم على موقع «فيسبوك»، الفنان شريف دسوقي عقب الإعلان عن بتر قدمه بسبب مرضه.

قال محمود البزاوي: «كل الدعم للفنان والأستاذ شريف الدسوقي ويقوم بألف صحة وسلامة يا رب.. بنحبك يا سبعبع يا جميل».

بينما قال مصطفى درويش: «للأسف خبر بتر رجل شريف دسوقي حقيقي ادعوا له يا جماعة والله الواحد ما عارف يعمل إيه بس».

وأضاف «الله يقويك يا شريف ويشيل عنك كل اللي انت فيه، انت ماتستاهلش كل ده استغفر الله العظيم يا رب، ربي إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسالك اللطف فيه ادعوا له ربنا يقويه محنة صعبة أوي».

وكتب الفنان محمد يسري «بعيدا عن أد إيه شريف دسوقي ممثل قوي جدا وحقيقي.. بس أنا كمان بحبه أوي على المستوى الإنساني، وعدى بصعاب كتيرة ودائما كان بيتغلب عليها لأنه مؤمن إنه هيقدر يعديها وده اللي بيعمله دائما.. شريف للأسف اتعرض لمشكلة صحية والدكاترة اضطروا لبتر رجله».

وأضاف «أنا متأكد مليون في المية إنك إن شاء الله هتعدي المحنة دي كعادتك وكمان انت دلوقتي مش لوحدك، مصر كلها بجد بتحبك وبيدعولك... ربنا يقويك ويقومك لينا بألف سلامة يا شريف ويعديك من المحنة دي يا رب يا حبيبي».

وقال الفنان حازم العلي «يا حبيبي يا شريف اللهم لا اعتراض ربنا يتم شفاك على خير ومتقلقش يا فنان يا عظيم حبايبك كتير محدش هيسيبك وكلنا جنبك ربنا يصبرك ويقويك يا حبيبي دعواتكم للصديق الفنان المحترم شريف الدسوقي فهو يخضع لجراحة بتر قدمه من أسفل الركبة ابتلاء شديد ربنا يقويك عليه وبإذن الله سيعوضك الله رزقاً ومالاً وأعمالاً أضعاف ماكنت عليه لله الأمر لطفك يا رب».

وأعلنت الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها على فيسبوك، عن إجراء الفنان شريف دسوقي، لعملية جراحية، أسفرت عن بتر قدمه.

وكتبت بدرية طلبة والتي تتواجد مع في المستشفي قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير».