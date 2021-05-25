تفاصيل بتر ساق شريف دسوقي.. بدأت بخراج بعد «وقفة رجالة»

أجرى الفنان شريف دسوقي، منذ قليل، عملية بتر ساقه بعد معاناة من خراج بسيط تسبب في جرح عميق أدى إلى البتر بسبب إصابته بمرض السكري.

بداية إصابة الفنان شريف دسوقي

بدأت إصابة الفنان شريف دسوقي أثناء تصويره لفيلم «وقفة رجالة»، حيث تم التصوير أسبوعا كاملا في الغردقة وفي أحد المشاهد قام المخرج بتجربة مساج ماء البحر عن طريق خراطيم، وأدى بخار هذا المساج إلى فقدان دسوقي وعيه وسقوطه على الارض وظهر بعدها خراج وصل إلى التدخل الجراحي وتدهورت حالة قدمه ليضطر الأطباء بإخباره بضرورة بتر ساقه.

بتر قدم شريف دسوقي

لتعلن الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها على فيسبوك، بتر الفنان شريف دسوقي قدمه حيث تتواجد معه داخل المستشفى، قائلة «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير».

وأضافت «للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع) كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله ادعوا له ربنا يتم شفاه على خير».

وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن دعم الفنان شريف دسوقي والدعوات له بالشفاء العاجل وكان أبرزهم الفنان محمود البزاوي وابنه أكرم، والفنان مصطفى درويش، الفنان محمد يسري بالإضافة إلى الجمهور ورواد السوشيال ميديا الذين حولوا صفحاتهم إلى طلب دعوات والصبر لشريف دسوقي».