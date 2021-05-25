أول تعليق من شريف دسوقي بعد بتر ساقه: قدر الله وما شاء فعل

في أول تعليق له، قال الفنان شريف دسوقي عقب إجرائه عملية بتر ساقه: «قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء»، وذلك عبر حسابه على فيسبوك.

وأعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن إجراء الفنان شريف دسوقي، لعملية جراحية، أسفرت عن بتر ساقه.

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير».

وفي منشور آخر كشفت بدرية عن حالة شريف الصحية قائلة «للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع) كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله ادعوا له ربنا يتم شفاه على خير».