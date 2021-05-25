مسؤول أمريكي يؤكد دعم بلاده لمطالبة شعب بيلاروسيا بالديمقراطية

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، الدعم الأمريكي القوي لمطالبة الشعب البيلاروسي بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال ساليفان، في مكالمة هاتفية مع زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا المقيمة في الخارج، إن الولايات المتحدة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الحلفاء ستحاسب الحكومة البيلاروسية على إجبار طائرة «رايان إير» الإيرلندية، على الهبوط في مينسك واعتقال الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش.

وجاءت المكالمة الهاتفية على خلفية هبوط طائرة ركاب لشركة «رايان إير» الإيرلندية في مطار مينسك، أمس الأول الأحد بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها، وتوقيف السلطات البيلاروسية للناشط المعارض المتهم بالتطرف في بيلاروس، الذي كان على متن الطائرة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن،دان في وقت سابق، بأشد العبارات حادثة الطائرة واعتقال سلطات بيلاروس لـ« بروتاسيفيتش»، متوعدا بمحاسبة" المسؤولين عن ذلك.

من جانبه، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا مع نظيره الألماني هايكو ماس، إجراءات محتملة تجاه بيلاروس بعد حادثة الطائرة، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى.

بدوره، وصف الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، المقيم في روسيا إدوارد سنودن حادثة هبوط طائرة «رايان إير» في بيلاروس وتوقيف ناشط معارض بأنها مثيرة للامتعاض.

«سنودن»: إرغام الطائرة على الهبوط بهدف اعتقال معارضين كان دائما ظاهرة مثيرة للامتعاض

وقال سنودن على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، امس الاثنين، إن إرغام الطائرة على الهبوط، بهدف اعتقال معارضين كان دائما ظاهرة مثيرة للامتعاض.

وأضاف سنودن، أن هذا نموذج معاصر للتسليم الاستثنائي في عهد بوش ويجب مواجهته بغض النظر عن العلم الذي يحدث ذلك تحته.

وأشار سنودن بذلك إلى ممارسات الأجهزة الأمريكية الخاصة التي كانت تختطف في الخارج المطلوبين في الولايات المتحدة.

وكان سنودن، تعرض لموقف مشابه، حيث كانت سلطات الولايات المتحدة تسعى لاعتقاله في الخارج بعد تسريبه معلومات سرية حول البرامج الأمريكية للتنصت وجمع البيانات على الإنترنت.

وفي عام 2013، أرغمت سلطات النمسا بطلب من الولايات المتحدة طائرة الرئيس البوليفي آنذاك إيفو موراليس على الهبوط، للاشتباه بوجود سنودن على متنها.

من جانبه، حث وزير النقل الفرنسي جان بابتيست دجيباري، شركات الطيران على عدم التحليق فوق أجواء بيلاروسيا، معلنا تعليق جميع تصاريح رحلات شركة الطيران الوطنية لبيلاروسيا «بيلافيا» إلى فرنسا.