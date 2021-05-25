توسعة مدرسة وتأهيل «أم الفئران».. تطورات «حياة كريمة» بالقليوبية (صور)

يسير العمل على أكمل وجه في محافظة القليوبية ضمن المشروع القومي «حياة كريمة»، حيث شهدت الوحدة المحلية بالقشيش، متابعة سير العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية القشيش، وتقديم التسهيلات ورفع كل ما يعيق التنفيذ، فضلا عن متابعة سير العمل بمشروع توسعة مدرسة القشيش الإعدادية المشتركة.

وجار استكمال تأهيل ترعة أم الفئران بقرية العطارة، حيث عاين رئيس الوحدة المحلية بالمريج موقع قرية الشوبك وسلمه للشركة المنفذة، وذلك لعمليات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة وخطوط الجهد المتوسط والجهد المنخفض ورفع قدرة المحولات الكهربائية، كما جرى استلام موقع الكرفانات والتخزين الخاص بالشركة وموقع المعدات.

وتجرى أعمال التطوير تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة الأبنية التعليمية، وذلك حسب ما أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك».

وقبل أيام، عقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعا مع قطاعات المشروعات والصيانة والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، على صعيد المشروعات التي تنفذها شركة مياه القليوبية.

وكلّف رئيس مياه القليوبية فريق عمل يضم 40 مهندسا على مستوى الشركة، للإشراف ومتابعة تنفيذ الأعمال، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعات المبادرة، وتعاون الإدارات المختصة لتعزيز آليات التنسيق مع الجهات المعنية، فيما يتعلق بجهود الشركة بشكل دائم.

وأكد تزويد جميع العاملين بمهمات الوقاية الشخصية للسلامة والصحة المهنية، حرصا على سلامة العاملين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية بجميع مواقع العمل، لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

وصرح «مجاهد» بأنّ شركة مياه القليوبية تعمل في مبادرة «حياة كريمة» عبر عدة محاور، منها تنفيذ أعمال المد والتدعيم، وإنشاء محطات مياه الشرب، ووحدات معالجة الحديد والمنجنيز بالمحطات الارتوازية، فضلاً عن مد المحطات بالمعدات الثقيلة ومولدات الديزل والمحولات الكهربائية والطلمبات الغاطسة بمشتملاتها.