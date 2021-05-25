قتيل و4 مصابين في مشاجرتين بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأُصيب آخر، اليوم، بطلقات نارية من قبل شاب بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، والمصاب الي مستشفي سوهاج الجامعي، والقت الشرطة القبض علي المتهم وضبطت السلاح المستخدم، كما أُصيب 3 أشخاص في مشاجرة بينهم بدائرة مركز شرطة طما شمال سوهاج، وجرى نقلهم للمستشفي المركزي، للعلاج.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا بورود إشارة من المستشفي المركزي بوصول كلاً من «أحمد.م.ع»، 23 عامًا، عامل، جثة هامدة، إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم، و«خليفه.ع.ا»، 55 عامًا، عامل، مصاباً بطلق ناري في الظهر، وآخر بالذراع الأيمن، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

انتقل الي مكان الواقعة نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب ومأمور وضباط المركز، وبالفحص وسؤال المصاب ووالدة المتوفى «هلالية. م. ف»، 61 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية أتهمت المدعو «فاضل.ع.م»، 19 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني بسبب خلافات مالية بينهم.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن بندقية آليه وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تلقي مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغا أفاد بنشوب مشاجرة بدائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من «محمد.م.ع»، 17 عامًا، مصاب بجرح نافذ في البطن من الناحية اليمنى واشتباه نزيف بالبطن وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي بمعرفة الأهالي، و«السيد.م.ا»، 35 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، و«أحمد.م.ا»، 55 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.