حدث ليلا: بتر ساق شريف دسوقي وتحطم طائرة عسكرية أمريكية

شهدت ساعات الليل عددا من الأحداث أبرزها إعلان الفنانة بدرية طلبة عن إجراء الفنان شريف دسوقي جراحة لبتر ساقه، وكذلك مصرع 3 وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بصحراوي بني سويف الغربي.

تدهور الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز: تعاني من فشل تنفسي حاد

مصرع 3 وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بصحراوي بني سويف الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة بني سويف أمام مركز سمسطا، في الساعات الأولى من اليوم، حادثا مأساويا راح ضحيته 3 ركاب وأصيب 6 آخرين عندما اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل، وقامت سيارات الإسعاف بمحافظتي بني سويف والفيوم بنقل المتوفين والمصابين إلى مشرحة سمسطا المركزي والفيوم العام.

عاجل.. مصرع 3 وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بصحراوي بني سويف الغربي

الصحة: تسجيل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 768 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 187446 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

الصحة: تسجيل 1149 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 45 حالة وفاة

انتشال جثة غريق شاطئ السلام بالإسكندرية بعد 3 أيام من البحث

ظهرت جثة غريق شاطئ السلام، الذي يدعى أحمد من قرية قطور في الغربية، بعد 3 أيام في المياه، والذي لقى مصرعه غرقا في شاطئ السلام بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، مع أول أيام فتح الشواطئ الذي بدأ يوم السبت الماضي، وذلك بعد وصلة من الهزار مع أصدقائه المقدر عددهم 4 أفراد، فيما لم يتم انتشال جثته حتى الآن.

عاجل.. انتشال جثة غريق شاطئ السلام بالإسكندرية بعد 3 أيام من البحث

بتر ساق شريف دسوقي

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن إجراء الفنان شريف دسوقي، لعملية جراحية، أسفرت عن بتر ساقه.

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاء على خير».

عاجل.. بتر قدم شريف دسوقي بعد إجراء عملية جراحية

حريق هائل يلتهم منزلا و15 حظيرة ماشية بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنيه بمديرية أمن المنوفيه من السيطرة على حريق هائل، نشب قبل قليل في منزل و15 حظيرة ماشية، في قرية «هورين»، بمركز بركة السبع، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، والتهام محتويات المنزل، ونفوق عدد من رؤوس الماشية.

عاجل.. حريق هائل يلتهم منزلا و15 حظيرة ماشية وإصابة 3 أشخاص بالمنوفية

وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرا إلى أنه سيصلى على جثمانها، اليوم الثلاثاء في العاصمة «الرياض».

وقال «الديوان الملكي»، في بيان: انتقلت إلى رحمة الله تعالى، الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها، الثلاثاء في مدينة الرياض.

وأضاف «الديوان الملكي»: «تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

تحطم طائرة عسكرية أمريكية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، تحطم طائرة عسكرية، ومصرع قائدها، قرب مدينة «لاس فيجاس» في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية.

وذكت قناة «إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، أنه لم يكن هناك أي شخص آخر على متن الطائرة، فيما لم يتم الإعلان عن اسم الطيار على الفور.

وقالت قاعدة «نيليس» الجوية إن طيارا قتل عندما تحطمت طائرة عسكرية بالقرب من «لاس فيجاس» بعد إقلاعها من القاعدة الجوية.

من جانبه، أشار مجلس سلامة النقل الوطني، إلى أن الطائرة من طرازDassault Aviation Mirage F-1 ، مضيفا أنه يحقق في الحادث.