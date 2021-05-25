أماكن عرض فيلم fast & furious 9.. تصدر الإيرادات في الشرق الأوسط

تصدر فيلم fast & furious 9 إيرادات الأفلام الأجنبية في الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية، فحصد مايقرب من 6.2 مليون دولار بالشرق الأوسط، ووصلت إيراداته لأعلى رقم افتتاح عالمي لأفلام هوليوود منذ بداية فيروس كورونا كوفيد 19.

فيلم الأكشن هو الجزء التاسع لسلسلة Fast & Furious، وتدور أحداثه حول «سايفر» الذي يتلقي المساعدة من «جاكوب»، شقيق «دوم» الأصغر من أجل تنفيذ خطة انتقام من شقيقه وفريقه.

فريق عمل فيلم fast & furious 9

أبطال فيلم 9 Fast & Furious، فين ديزل، تشارليز ثيرون، لوكاس بلاك، ميشيل رودريجيز، سونج كانج، هيلين ميرين، والمخرج جاستين لين ، والفيلم تأليف جاري سكوت تومسون، سيناريو وحوار دانيال كيسي.

أماكن عرض فيلم Fast & Furious بالسينمات

يُعرض فيلم Fast & Furious 9 في سينمات سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما جولف سيتي، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما جولدن ستارز VIP، سينما كايرو فيستفال، سينما مدينتي، سينما سيتي ستارز، سينما سيني كومفورت، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما فوكس سيتي سنتر، صن سيتي، سينما صن سيتي VIP، سينما بلازا MX4D، سينما بوينت 90 MX4D، سينما بندر المعادي، سينما آيماكس، (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما بورتو كايرو، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما نايل سيتي، سينما مترو القاهرة، سينما سان ستيفانو مول، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما أمير.

يُذكر أن فيلم fast & furious 9 حاليا يُعرض في 62 دولة وسيتم عرضه في إستراليا يوم 17 يونيو، وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة في 25 يونيو، والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا وألمانيا في شهر يوليو.

و كان من المقرر أن يعرض في جميع أنحاء العالم في شهر أبريل 2019، ولكن تم تأجيله أكثر من مرة.