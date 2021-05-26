تفاصيل الاشتراك بمبادرة «إتاحة» لتأهيل ذوي الهمم للعمل بالقطاع المصرفي

طوّر المعهد المصرفي المصري مبادرة «إتاحة» لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي من خلال بناء منصة تتيح بيانات وخبرات المتقدمين من ذوي الهمم لعرضها على مسؤولي التوظيف في البنوك لفرص توظيف محتملة بعد اجتياز كافة التقييمات وشروط التسجيل بهدف الدمج في عملية التعيينات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل مبادرة «إتاحة» لتأهيل ذوي الهمم للعمل في القطاع المصرفي على النحو التالي:

الشروط الأساسية للاشتراك في مبادرة إتاحة

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند تسجيل الطلب.

- أداء الخدمة العسكرية للذكور أو الإعفاء النهائي في تاريخ الإعلان.

- أن يكون المتقدم من الحاصلين على بكالوريوس/ليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية الدولية والأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- اجتياز الاختبارات اللازمة (مثل اختبارات الحاسب الآلي واللغة والسمات والقدرات الشخصية) لتوفير أفضل الكفاءات للبنك التي سيقوم بها المعهد المصرفي.

المؤهلات والمهارات المطلوبة

- مؤهل جامعي (بكالوريوس/ليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية الدولية والأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات).

- مستوي جيد للغة الإنجليزية.

- إجادة استخدام الكومبيوتر.

المستندات المطلوبة أثناء التسجيل:

- شهادة التأهيل لذوي الإعاقة.

- بطاقة الرقم القومي سارية في تاريخ الإعلان على أن يتم إرفاقها في صورة ملف واحد يحتوي على وجهي البطاقة.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- السيرة الذاتية.

خطوات التسجيل في مبادرة إتاحة:

1. ملء البيانات المطلوبة في استمارة الالتحاق وإرفاق الأوراق المطلوبة عبر الرابط: https://etaha.ebi.gov.eg.

2. سيتم التواصل في حالة التوافق مع الشروط المعلنة لتحديد موعد للتقييم من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لذا عليك التأكد من صحة البيانات الخاصة بك.

3. سيتم التواصل مع من اجتازوا كافة التقييمات لحضور تدريب «أونلاين» لتعزيز مهاراتهم لنموهم الوظيفي.

4. بعد اجتياز التدريب، كل بيانات وخبرات المتقدمين من ذوي الهمم ستحمل على منصة المبادرة الإلكترونية لعرضها على إدارات الموارد البشرية في القطاع المصرفي لفرص التوظيف المحتملة التي يحددها البنك دون أي تدخل أو مسؤولية من المعهد المصرفي المصري.

وأشار المعهد إلى أنّ آخر موعد للتسجيل في المبادرة يوم 29 مايو الحالي، ولن يلتفت للطلبات التي ترد على الموقع قبل أو بعد الميعاد المحدد لتلقي الطلبات أو غير المستوفية للشروط أو المستندات اللازمة، علمًا بأنّه في حال تسجيل أي بيانات تخالف الحقيقية أو غير كاملة يستبعد المتقدم في أي وقت حتى لو قام باستلام العمل.