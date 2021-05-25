محافظ بني سويف يتابع الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة، اليوم، والذي انطلق الأحد الماضي، ويستمر على مدار 3 أيام لينتهي الخميس المقبل، وذلك باستخدام التابلت كامتحان تجريبي، ضمن سلسلة من الخطوات التجريبية لتلافي أية أخطاء محتملة في الامتحان النهائي، حيث أدى الامتحان 14 ألف و365 طالبا وطالبة.

وشدد المحافظ، في بيان له، اليوم، على استمرار المتابعة الميدانية المستمرة بكل المدارس سواء بالقرى أو المدن، والعمل على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات أولًا بأول، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة أو رفعها للوزارة في حالة تتطلب الأمر ذلك.

وأشارت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، خلال التقرير الميداني الذي عرضته على المحافظ، إلى أنها كلفت لجان ومديري الإدارات التعليمية بالمرور على المدارس لمتابعة سير الامتحان، مشيرة أنها قامت هي أيضا بجولة تفقدية على بعض المدارس، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصًا على سلامتهم من خلال تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات الذي تعقد في أجواء مختلفة وظرف استثنائي بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فضلًا عن انتظام أعمال الامتحان وسيرها بدون معوقات أو مشاكل وسط التزام بالتدابير الوقائية والصحية.

كما أوضحت وكيل الوزارة، أن الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، وبالنسبة لطلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية فسيخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة «إن وجدت» أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

وأشارت إلى أن الهدف من هذا الامتحان هو «ضبط الخوادم المركزية» من ناحية الوزارة، والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة، من ناحية الطلاب، وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، إذ يعد هذا الامتحان تجريبيًا «بدون درجات» وستنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة. وأكدت وكيل التعليم ببني سويف، تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة الامتحان الاسترشادي التجريبي، وتشكيل فريق الدعم الفني بكل إدارة تعليمية لحل أي مشكلة يتعرض لها الطلاب.