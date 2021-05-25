المنشآت الفندقية: تطعيم 100 ألف من العاملين بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء

كشف هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنَّ عمليات تطعيم العاملين بالقطاع الفندقي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بالجرعة الأولى من الأمصال المضادة لكورونا أوشك على الانتهاء، مبينًا أنَّه تمَّ تطعيم نحو 100 ألف من العاملين بالقطاع منذ بداية شهر أبريل الماضي وحتي الآن، لافتًا إلى أنَّ عمليات التطعيم تسير بصورة جيدة للغاية وبوتيرة متسارعة وبتنسيق تام بين وزارتي الصحة والسكان والسياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية.

تطعيم العاملين إجباري

وأضاف عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، لـ«الوطن»، أنَّ عمليات تطعيم العاملين تهدف في الاساس إلى الحفاظ على أرواح العاملين بالفنادق وكذلك النزلاء، كما تمنح المقصد السياحي المصري ميزة إضافية لجذب السياح لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنَّعملية تطعيم العاملين إجبارية وليست اختيارية، وأنَّ العامل الذي سيرفض الحصول على التطعيم دون سبب طبي لن يعمل في أي وظيفة تسمح له بالتعامل المباشر مع السائح أو النزيل.

توقعات بزيادة أعداد السياح

وأشار إلى أنَّ الانتهاء من عمليات التطعيم سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الشهور المقبلة، كما سيوصل رسالة طمأنة للدول المصدرة للسياح بأن المدن المصرية آمنة صحيًا وخالية من فيروس كورونا ما يرفع من أعداد السياح الوافدين لمصر.

تطعيم العاملين بفنادق القاهرة

وأوضح «الشاعر»، أنَّ الغرفة طلبت من فنادق القاهرة الكبرى حصر أسماء العاملين لديها وإرسالها للغرفة حتى تستطيع الغرفة مخاطبة وزارة الصحة والسكان لتوفير الأعداد المطلوبة من الأمصال لتطعيم هؤلاء العاملين في أقرب وقت وهو ما سيتم القيام به ايضا مع المنشآت الفندقية بأسوان والاقصر والإسكندرية خلال الأيام المقبلة وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بشأن سرعة تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي وبما يهيئ الأجواء لتحقيق انتعاشة سياحية خلال الفترة المقبلة.

ومن جهته، قال تامر نبيل أمين عام جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إنَّ عملية تطعيم العاملين بالغردقة ومرسى علم تسير بصورة جيدة، وأن أكثر من 90% من العاملين حصلوا بالفعل على الجرعة الأولى من التطعيم، مشيرا إلى أن عمليات التطعيم سترفع من أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الشهور المقبلة.

فيما قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنَّ عملية تطعيم العاملين بشرم الشيخ قاربت على الانتهاء، حيث عملت وزارة الصحة على تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لكورونا، وذلك بالتزامن مع إصدار بعض الدول الأوربية جواز السفر الصحي والذي لن يسمح بموجبه للمواطنين السفر للسياحة إلا بعد حصولهم على التطعيم شريطة أن تكون المدن المسافرين إليها خالية من فيروس كورونا وجميع المتعاملين مع السياح قد تم تطعيمهم بالفعل، مشيرا إلى أنَّ النصف الثاني من العام الجاري سيشهد زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر بالمقارنة بالـ6 أشهر الأولى من 2021.