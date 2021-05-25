فتح مراكز الشباب ببني سويف للتسجيل للحصول على لقاح كورونا

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن فتح مراكز الشباب بمختلف مدن وقرى المحافظة، لاستقبال المواطينن الراغبين في التسجيل لتلقي لقاح كورونا، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الصحة والشباب والرياضة والمحافظة، ووسط تطبيق والتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة تيسيراً على المواطينن في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة ضمن خطتها الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

وثمن محافظ بني سويف هذه الخطوة النوعية، والتي يشارك فيها شباب مبادرة «شباب يدير شباب»، وتجسد بشكل واضح مدى التكامل والتعاون وتضافر الجهود بين كافة مؤسسات وأجهزة الدولة وتسخير إمكانياتها لخدمة المواطنين، مؤكداً على الدور المجتمعي المهم لمراكز الشباب، خاصة مع انتشارها وتواجدها في كافة ربوع قرى ومراكز ومدن محافظات الجمهورية، والاستفادة منها في خدمة المجتمع والمساهمة في حل مشكلاته وعدم اقتصار دورها الأساسي على ممارسة الأنشطة الرياضية فقط.

ووجه المحافظ مسئولى قطاع الشباب والرياضة بالمتابعة واستمرار توفير كافة التسهيلات على مستوى كافة مراكز الشباب بقرى ومدن المحافظة من أجهزة حاسب وخدمة الإنترنت، لاستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل لتلقي اللقاح، وذلك في إطار التعاون الدائم والمستمر بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات بالمحافظة، من أجل خدمة المواطنين المتقدمين لتلقي لقاح فيروس كورونا، وتوفير وسائل المساعدة للتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، المخصص لهذا الغرض، لتوفير مزيد من خدمة أهالينا وراحتهم.