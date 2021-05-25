تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية الكاشف الجديد في دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروعين بقطاع التعليم والصرف الصحى بتكلفة إجمالية 60.493 مليون جنيه، حيث تم إطلاق شارة البدء لتشغيل مشروع صرف صحي قرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا، اليوم، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، في حضور أميمة متولي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وغريب عارف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا .

واستمعت المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروع الذى يبلغ عدد المستفيدين منه 10963نسمة بتكلفة بلغت 55 مليون جنيه وأشارت إلى أن المحافظة سعت إلى الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع وفقاً للجدول الزمنى المحدد، خاصة مع كونه أحد المشروعات المتعثرة حيث تم إسناد أعمال تنفيذه منذ عام 2005، ولم يتم التمكين من موقع المشروع إلا بحلول عام 2017 ، وتم بدء التنفيذ من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

ووجهت المحافظ إلى البدء في التواصل مع المواطنين للتقديم على الوصلات المنزلية لتحقيق الاستفادة من المحطة التى ساهمت فى تغطية القرية بخدمات الصرف الصحي وبدء تنفيذ عمليات رصف الطرق هنالك.

وأكدت المحافظ بذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لتنفيذ واستكمال المشروعات المتعثرة بذلك القطاع، إذ بلغت نسبة التغطية بتلك الخدمة 76% على مستوى المحافظة، فضلاً عن الأعمال الجارية بعدد 12 مشروع صرف صحي بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى إتخاذ إجراءات تخصيص قطعتين أرض لإقامة مشروعين آخرين.