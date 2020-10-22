محافظ الفيوم: عرضنا المشروعات المتعثرة على "الوزراء" لاتخاذ قرار بشأنها

كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تفاصيل اجتماعه برئيس الوزراء، اليوم، الذي تناول الاستعداد للانتخابات البرلمانية، ومواجهة التقلبات الجوية، وبعض الملفات الأخرى علر رأسها قانون التصالح والتعديات على أراضي الدولة، وعرض المشروعات المتعثرة لاتخاذ قرار بشأنها.

وأضاف "الأنصاري"، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار "ten"، أنه عرض بعض الفرص الاستثمارية والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن اللقاء كان مثمرًا لصالح أهالي الفيوم، وهناك عدد من المشروعات التنموية ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، ولفت إلى أن رئيس الوزراء اطمأن على سير استقبال طلبات التصالح مشددًا على انتهاء المحافظة من هذا الملف خلال الفترة المقبلة بنسبة 100%.

وأشار إلى رصد العقارات بواسطة لجنة لبحث وضعها إذا كانت مرخصة من عدمه لمعرفة حجم المشكلة، وجرى وضع المستهدفات اليومية والأسبوعية في مجالس المدن والوحدات القروية لتنفيذها، موضحا أن خفض سعر متر التصالح في القرى أدى لإقبال المواطنين بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية على تقديم طلبات التصالح.