24 ساعة اقتصاد أهمها ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

شهدت 24 ساعة اقتصاد عدة أخبار مهمة، اليوم الثلاثاء، كان أبرزها ارتفاع سعر جرام الذهب، وتستعرض «الوطن»، أهم 5 أخبار اقتصادية حدثت خلال الـ 24 ساعة.

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات خلال أسبوع.. وتجار للمواطنين: «اشتروا الآن»

سجلت أسعار الذهب، ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهات، خلال الأسبوع الجاري، فيما توقع خبراء في سوق الذهب، ارتفاعًا تدريجيًا لجرام الذهب خلال الأيام المقبلة، داعين المواطنين إلى سرعة الشراء قبل الارتفاعات المتوقعة لتحقيق الربح.

وسجل عيار 24، اليوم الثلاثاء، 24 مايو، 947 جنيهًا مقابل 943 جنيهًا، الثلاثاء الماضي، أي بارتفاع 4 جنيهات.

وسجل عيار 21، اليوم الثلاثاء، 828 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 710 جنيهات، وبيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و632 جنيهًا، وبلغ سعر الأوقية 1.880 دولار.

اليوم.. موظفو 13 وزارة وجهة حكومية يصرفون مرتبات مايو

يبدأ اليوم الثلاثاء، موظفو وعمال 13 وزارة وهيئة، صرف مرتبات شهر مايو الحالي، بعد أن تمكن موظفو وعمال 53 وزارة وجهة، من صرف مرتبات شهر مايو 2021 على مدار يومي الأحد والاثنين.

«رابطة السيارات»: دعوى قضائية ضد قرار نقل المعارض خارج الكتلة السكنية

كشف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات، عن عزم الرابطة، إقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكانية، قائلا: «الدعوى ستطالب بإلغاء القرار أو إرجاءه لحين توفيق الأوضاع».

البنك المركزي يعزز مبادرات دعم «السياحة».. والقطاع مقبل على طفرة في الموسم الصيفي

يستمر البنك المركزى المصري، فى جهوده لدعم الاقتصاد من مؤسسات وأفراد، مستخدماً ما لديه من أدوات السياسة النقدية وقدرات مالية وبشرية كبيرة.

رحلة «المركزى» هذه المرة مع دعم القطاع السياحى، الذى يعد إحدى ركائز الاقتصاد المصرى، ويساهم بـ19.3% من إجمالى تدفقات العملة الصعبة، وذلك بخلاف ما يوفره من فرص عمل ضخمة بنسبة 12.6% من إجمالى قوة العمل بمصر وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية السياحية.

طريقك بدون زحام من الآن مع Google.. خدمة جديدة هذه مميزاتها

تضيف جوجل، العديد من المميزات والخدمات الجديدة، لمساعدتك على التخطيط بشكل أفضل للرحلات أثناء الوباء وتجنب الطرق والمناطق المزدحمة.

وقال موقع «Cnet»، إن شركة محرك البحث الشهير، «جوجل» ستستخدم تحديثات التوجيه الجديدة التعلم الآلي ومعلومات التنقل لمساعدتك على تجنب لحظات الازدحام الشديد على طول رحلتك من خلال وضعك على مسارات وطرق أكثر سلاسة.