موديرنا: لقاحنا المضاد لكورونا يتمتع بفعالية عالية في الأطفال من سن 12 لـ17 سنة

ذكرت شركة «موديرنا» الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا، الذي أجيز استخدامه بالفعل للأشخاص البالغين في الاتحاد الأوروبي، يتمتع بفعالية عالية في الأطفال من سن 12 وحتى 17 عاما.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة «يورونيوز» الأوروبية، أن نتائج التجربة على 3700 مراهق تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما في الولايات المتحدة ستمهد الطريق نحو إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر سنا.

وأشارت إلى أنه عقب تلقي الجرعتين اللازمتين من اللقاح، لم يتم تسجيل أي إصابات بالفيروس بين الأشخاص المشاركين في الدراسة؛ ما يعني أن اللقاح فعال بنسبة 100% في منع الإصابة بعدوى كورونا، منوهة بأن اللقاح كان فعالًا بنسبة 93% في الأطفال من عمر 12 إلى 17 عاما بعد مرور أسبوعين على تلقي جرعة واحدة.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة «ستيفان بانسل»، إنه يشعر بالتشجيع أن اللقاح كان فعالا للغاية في منع الإصابة بـ«كوفيد-19» بين المراهقين.

وأضاف: «سنقدم هذه النتائج إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والهيئات التنظيمية العالمية أوائل شهر يونيو المقبل وسنطلب الحصول على ترخيص، وسنظل ملتزمين بالقيام بدورنا للمساعدة في إنهاء وباء كورونا».