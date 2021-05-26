حظك اليوم الأربعاء 26-5-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

يميل رجل برج الحمل إلى خوض التجارب الجديدة دائما والمغامرة، كما يعرف عنه إنه شخص قليل الصبر.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في منزل الحظ يمدك بالبصيرة والقدرة على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم مستعدا لاتخاذ مواقف بطولية ومؤثرة وتشعر بالتقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المطربة جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.