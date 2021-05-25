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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 25-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الثلاثاء 25 مايو 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يعشق مولود برج الدلو السفر لأنه يحب التغيير والتجارب الجديدة، ميزته الرئيسية هي قدرته الفكرية العميقة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم تميل للتشوش أو العناد، حاول أن ترتب أولوياتك ولا ترفض ما يعرض عليك من سبل جديدة للتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتقدم ولا تكن حساسا ولا تدع النقد يشل حركتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن، ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.

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