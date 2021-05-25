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حظك اليوم الثلاثاء 25-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الثلاثاء 25 مايو 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بأن لديه القدرة على إدارة أعماله بكفاءة عالية، كما أنه يرحب دائما بالأفكار الجديدة وغير التقليدية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يجعلك اليوم تهتم بمعرفة أصل الأشياء وتكتسب جديدا والفرص متاحة أمامك للتقدم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تفرح اليوم بالمستجدات وتكون قدرتك على إصلاح علاقتك بمن تحب هائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل عادل أدهم، ويوافق تاريخ ميلاده 8 مارس.              

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