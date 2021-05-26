حظك اليوم الأربعاء 26-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الثور شخصية قوية وصلبة، كما يتحلى بقدر كبير من الصبر.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في منزل المال واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا وعليك بالحذر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم التشوش تحارب من أجل الحفاظ على علاقاتك، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.