حظك اليوم الأربعاء 26-5-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

يحب رجل برج الجوزاء تكوين صداقات جديدة ولديه الكثير من العلاقات الاجتماعية، ولكنه في الوقت ذاته يفضل أن ينفرد بنفسه لفترات طويلة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في مواجهتك، استرخِ اليوم وفكّر بإيجابية فلا شيء يستحق الغضب.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ما زال الفلك ينصحك بأن تستمع للرأي الآخر وعليك أن تبُدي احتراما لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.