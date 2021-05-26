حظك اليوم الأربعاء 26-5-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

الإبداع وروح الخيال من أبرز المواصفات التي يتمتع بها مولود برج السرطان، كما أن لديهم عاطفة كبيرة ويتمتعون بحساسية كبيرة أيضا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في منزل الصحة، اعتنِ بصحتك ونظم جهودك وراقب في صمت وانتبه اليوم لما يدور في الخفاء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تؤثر فيمن تحب وفي الآخرين بشرط أن تبقى هادئا ولبقا وتجنب القيل والقال ولا تتكلم عن أخبارك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.