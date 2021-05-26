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حظك اليوم الأربعاء 26-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:19 ص | الأربعاء 26 مايو 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يسعى مولود برج الأسد دائما أن يكون في المواقع القيادية ويرجع ذلك إلى شخصياتهم التي تميل إلى حب التملك. 

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم تقدُّم أعمالك وتندمج بسرعة في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الخسوف الكلي في منزل الحب يعدك بعلاقات عاطفية طيبة وتتعامل بود.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رشدي أباظة، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أغسطس.

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