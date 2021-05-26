حظك اليوم الأربعاء 26-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يكره مولود برج العذراء الفوضى ويفضلون قضاء أوقاتهم في الأجواء المنظمة الهادئة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الخسوف الكلي يجعلك مشوشا، لا تعرف من أين تبدأ فلا تستسلم للتشوش ونظم أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتعامل بلباقة مع الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.