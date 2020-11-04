مصرع فلاح إثر إصابته بلدغة ثعبان ببني سويف

لقي "فلاح" مقيم بدائرة مركز الفشن جنوب بني سويف، مصرعه، إثر إصابته بلدغة ثعبان، في أثناء عمله بأرضه الزراعية، ونقل جثة هامدة إلي مستشفي الفشن المركزي.

وتلقى العقيد محمود مهنى، مأمور مركز الفشن جنوب بني سويف، إخطارا من نقطة شرطة المستشفي المركزي، يفيد وصول محمد عبدالمحسن، فلاح، 37 عاما، جثة هامدة، وادعي إصابته بلدغة ثعبان، في أثناء عمله بأرضه الزراعية.

وتبين من تحقيقات الرائد أحمد حسين، رئيس وحدة مباحث الفشن، أن المتوفي أصيب بلدغة ثعبان "سامة" بمنطقة الرصغ في اليد اليسرى، في أثناء عمله بأرضه الزراعية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وأن الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدموية، إثر لدغة الثعبان، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.