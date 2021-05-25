ارتفاع أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعا في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو الحالي، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 806 جنيهات، إلى 810 جنيهات في نهاية اليوم.

وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، فضلًا عن أسعار الأعيرة الأخرى، وكذلك الجنيه الذهب في محلات الصاغة في نهاية تعاملات اليوم، 25 مايو الحالي، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 926 إلى 928 جنيها، بعدما سجل في بداية تعاملات اليوم 922 و925 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 810 إلى 812 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء بين 694 و696 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6480 و6496 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب

وتراوح سعر كلو الذهب اليوم الثلاثاء بين 925,714 إلى 928,000 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو، 956.86 جنيه جنيه، و61.06 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 837.27 جنيه، و53.43 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 717.65 جنيه، و45.79 دولار أمريكي، ووصل سعر الجنيه إلى 6,698 جنيه و427.42 دولار، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وأرجع إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، الارتفاع في سعر الذهب إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق، ارتفاع رصيد الذهب في مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر، بمقدار يصل إلى 500 مليون دولار تقريبا إذ ارتفع من نحو 3.705 مليار دولار في أبريل 2020، إلى نحو 4.12 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.