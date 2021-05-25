«التعليم»: 750 ألف طالب يخضعون لامتحانات الدبلومات الفنية 2021

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن الامتحانات الدبلومات الفنية العملية ستبدأ يوم الخامس من شهر يونيو المقبل، على أن تنتهي يوم السابع عشر من نفس الشهر، وتبدأ بعدها الامتحانات التحريرية، لافتا إلى أنه من المقرر أن يخضع لتلك الامتحانات 750 ألف طالب على مستوى كل تخصصات التعليم الصناعي والتجاري والفندقي.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن وزارة التربية والتعليم أصبحت أكثر خبرة على تنظيم الامتحانات بالالتزام بإجراءات وباء كورونا، بعد التجربة التي خاضتها الوزارة مع تلك الامتحانات خلال العام الماضي، الذي شهد انتشار جائحة كورونا.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إلى أن الفصل الواحد كان يضم حوالي 20 طالبا خلال الامتحانات قبل وباء كورونا، ولكن بعد هذه الجائحة وتطبيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي تم تقليل هذا العدد إلى 14 طالبا فقط، متابعا: «وده عشان نحافظ على التباعد المكاني بين الطلاب وميحصلشي أي عدوى».

وأوضح أن هذه الإجراءات دفعت وزارة التربية والتعليم، على زيادة عدد المدرسين المشرفين على لحان الامتحانات، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت تعتمد في السابق على حوالي 120 ألف مدرس ومدرسة للإشراف على هذه العملية، ولكن بعد وباء كورونا زاد هذا العدد ووصل إلى حوالي 200 ألف مدرس ومدرسة.