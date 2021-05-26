قتل الطفلتين «ملك وروضة».. جريمتان بشعتان هزتا كفر الشيخ في أسبوع

جريمتان بشعتان هزتا محافظة كفر الشيخ، إذ أن الضحتين هما طفلتان لم يتخط عمرهما الــ7 و4 سنوات، اختلفت أسباب قتلهما لكن مصيرهما كان واحدا، وتشابهت طريقة قتلهما حيث قُتلا خنقاً، فالطفلة روضة بنت قرية العباسية بمركز الرياض قتلت على أيدي سائق توك توك خطفها لسرقة قرطها الذهبي ثم قتلها خنقا وألقى جثتها في إحدى الترع، بينما أقدمت ربة منزل على قتل طفلتها ملك خنقا بحزام العباءة إلى أن فارقت الحياة.

سائق توك توك يخطف روضة ويقتلها خنقا: «كنت عاوز الحلق علشان مزنوق في فلوس»

دارت أحداث الجريمة الأولى بقرية العباسية التباعة لمركز الرياض، حين استيقظت الطفلة «روضة» البالغة من العمر 7 سنوات، وارتدت «إسدال أزرق اللون وخمار»، وتوجهت لدرسها الخصوصي، وبينما انتهت الطفلة من الدرس، وكانت الطفلة في طريق عودتها لمنزلها الذي يبعد عن مكان الدرس ببضعة أمتار، استوقفها رجل ستيني يقود «توك توك»، ليسألها عن أحد الأماكن بالقرية، وببراءة الأطفال استقلت الطفلة معه مركبته لتدله على المكان الذي سأل عنه، لكنها فوجئت به ينقض عليها كالذئب وخنقها لسرقة قرطها الذهبي، ثم ألقى جثتها في المياه حتى لا ينكشف أمره.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتلقي مركز شرطة الرياض، بلاغًا من«إسماعيل علي سلامة»، 31 عاما، كهربائي، ويقيم بقرية العباسية، التابعة لمركز الرياض، باختفاء طفلة شقيقه روضة حسن علي سلامة، 7 أعوام، تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، عن منزلها يوم 9 مايو 2021.

وأكد في بلاغه أن طفلة شقيقه المختفية، توجهت إلى أحد المعلمين بالقرية التي تقطن بها، لحضور درس خصوصي، مرتدية إسدالا أزرق، وخمارا، ولم تظهر، واختفت عن القرية، وبالبحث عنها في كل مكان لم يتمكنوا من العثور عليها.

أمر مدير الأمن، اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث جنائي، ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد أبوحطب، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، ومعاونيه النقباء أحمد عصام، ومحمود عبدالعاطي، ومحمد البيومي، لكشف غموض اختفاء الطفلة، والوقوف على أسباب اختفائها.

كشفت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء الواقعة «محمد.أ.أ»، 66 عاما، سائق توك توك، ويقيم بقرية فرج الكبرى التابعة لمركز الرياض، وذلك بخطفها من خلال استقلاله الطفلة معه في مركبته البخارية «توك توك»، يوم اختفائها.

كما كشفت كاميرات المراقبة، الموجودة في أحد الشوارع، عن أن الطفلة استقلت التوك توك مع العجوز، وبتتبع خط سير التوك توك ، أمكن التعرف عليه، بعد أيام وتحديد هوية صاحبه.

ألقي القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بخطفها أثناء عودتها من الدرس الخصوصي الخاص بها، بغرض قتلها وسرقة قرطها الذهبي بعد أن شاهده في أذنها، فطلب منها أن تدله عن أحد الأماكن، فاستقلت معه الـ« توك توك»، وبعد ابتعاده عن مرأى الجميع نفذ جريمته بخنقها، ووضع جثتها في جوال بلاستيك أصفر، وألقاها في مياه بحر ميت يزيد بناحية كوبري الخمار، وبإرشاده عن مكان إلقاء جثة الطفلة لم يجرى العثور عليها.

كما أمر المستشار معتز العوضي، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، والرياض بانتداب فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الطفلة في مياه بحر ميت يزيد، ومن خلال البحث جرى العثور على الطفلة في ترعة قرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، والمتفرعة من بحر ميت يزيد داخل جوال بلاستيك أصفر مربوط.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 1431 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الرياض، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار معتز العوضي، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، والرياض، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بحبس المتهم 4 أيام بعد اعترافاته.

والدة ملك تقتلها: «خنقتها بحزام العباية علشان بتقولي هاتي اللعبة»

والجريمة الثانية وقعت بإحدى قرى سيدي سالم في كفر الشيخ، وهي جريمة لا تقل بشاعة عن نظيرتها الأولى، بل هي أبشع، حيث أقدمت ربة منزل على قتل طفلتها ملك، 4 أعوام، خنقا، حيث تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز سيدي سالم، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول الطفلة «ملك.ع.ص.أ»، 4 أعوام، جثة هامدة، وادعاء الأب بوجود شبهة جنائية في وفاتها.

انتقل الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، للوقوف على حقيقة البلاغ، وبسؤال والدها المدعو «عبدالمجيد.ص.أ»، 30 عاما، فلاح، ويقيم بعزبة رزق جاويش، التابعة لمركز سيدي سالم، اتهم زوجته بأنها وراء وفاتها، من خلال قتلها.

تم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الطفلة المذكورة، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسد الطفلة، وحول رقبتها، ولا يمكن الجزم بسبب وفاتها.

شكَّل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، فريقا من البحث الجنائي، برئاسة العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه لكشف حقيقة اتهام الفلاح لزوجته بقتل طفلتهما.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن صحة ما ورد في بلاغ الفلاح صاحب البلاغ، وذلك لمرور الأم بحالة نفسية سيئة إثر وفاة ابنتها الأخرى منذ حوالي 20 يوما، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، كما أمر المستشار محمد سالم، مدير نيابة سيدي سالم في كفر الشيخ، بإحالة ربة منزل إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، لبيان مدى قواها العقلية بعد قيامها بقتل طفلتها التي لم يتخط عمرها الـ4 سنوات، فالأم وقفت وأدلت باعترافات تفصيلية حول قيامها بقتل طفلتها قائلة، «بنتي الصغيرة ماتت من شهر وحدها، وملك كانت بتلعب وطلبت مني أجيب ليها عروستها، وبعدها عملت حمام على نفسها، ولقيت نفسي ببصلها والشيطان بيقولي في ودني اقتليها، فجبت حزام العباية وخنقتها بيه، لحد ما سكتت وسيبتها على السرير وروحت أكمل شغل المطبخ».

وأضافت الأم المتهمة بقتل طفلتها قائلة، «مكنش فيه حاجة، صحيت الصبح وكنت بجهز الفطار في المطبخ، وأعمل شغل البيت، جت ملك، طلبت عروستها، وأثناء لعبها بها على فراشها ظلت تنظر إليها كثيرا، ولقيت الشيطان بيكلمني في ودني وقال اقتلي بنتك، بعد كده روحت لها وخنقتها بإيدي على رقبتها لحد ما لقيتها سكتت وعملت حمام على روحها.. وبعدين لقيت نفسي روحت أجيب حزام الجلابية بتاعتي وكملت خنقها وسيبتها نايمة على السرير وروحت أكمل تجهيز الفطار».

أمر المستشار محمد سالم، مدير نيابة سيدي سالم في كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، عرض« داليا.إ.ع»، 20 عاما، ربة منزل على لجنة من خبراء الطب النفسي بمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، لبيان قدرات قواها العقلية، ومدى إدراكها لارتكابها قتل ابنتها.

وكانت الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات، قد وصلت مستشفى سيدي سالم المركزي، جثة هامدة، واتهم والدها، زوجته والدة الطفلة بقتلها، وتحفظت الشرطة على الزوجة واعترفت بخنقها وذلك بعد مرورها بحالة نفسية سيئة إثر وفاة ابنتها الأخرى منذ حوالي 20 يوما.