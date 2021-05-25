الخميس.. إعلان نتيجة مسابقة شباب المترجمين: «أون لاين» فقط

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، يعلن الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتور أنور مغيث، مقرر لجنة الترجمة بالمجلس؛ أسماء الفائزين في مسابقة شباب المترجمين تحت سن 35 سنة؛ وذلك في تمام السادسة مساء الخميس الموافق 27 مايو الحالي «أون لاين»، عبر صفحة وموقع المجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة إلى صفحة أمانة المؤتمرات وقناتها على اليوتيوب.

وكان المجلس الأعلى للثقافة، قد أعلن سابقًا عن إقامة المسابقة التي اقترحها السادة أعضاء لجنة الترجمة بالمجلس لشباب المترجمين تحت سن 35 سنة.

وجاءت المسابقة انطلاقًا من دور المجلس الأعلى للثقافة في تشجيع حركة الترجمة ودعم ورعاية الباحثين والمبدعين الشباب بشكل عام والمشتغلين في حقل الترجمة على وجه الخصوص.

وخصص المجلس جوائز بقيمة إجمالية 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى مشاركة المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في إهداء الفائزين مجموعات من الكتب المترجمة.

ونظرًا لتلقي المجلس عددا كبيرا من الترجمات المتميزة جدًا في اللغات المتعددة، فقد قرر المجلس زيادة قيمة الجوائز لتصبح 48000 جنيه.

وتمنح الجوائز لأفضل نص مترجم في مجال العلوم الإنسانية إلى اللغة العربية من إحدى اللغات التالية: (الإنجليزية - الفرنسية -الروسية- الإسبانية - الصينية - العبرية - اليابانية- اليونانية - الإيطالية- الألمانية).

واستعان المجلس بعدد كبير من المترجمين المتخصصين في مجال كل لغة لفحص وتحكيم الأعمال المتقدمة للمسابقة.

وسوف يقيم المجلس حفلا بمشاركة أعضاء لجنة الترجمة لتكريم الفائزين في المسابقة وأعضاء لجنة التحكيم على أن يعلن موعد الحفل في وقت لاحق، وبعد انحسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع المجلس الأعلى للثقافة

http://scc.gov.eg

أو صفحة أمانة المؤتمرات على صفحة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».