المجلس الأعلى للثقافة ينظم ندوة «الدولة الوطنية» الأربعاء

تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور جمال زهران، ندوة «الدولة الوطنية في عالم متغير: المستجدات السياسية والاقتصادية» في تمام السادسة من مساء الأربعاء 26 مايو الحالي.

ويدير الندوة المهندس محمد أحمد مرسي، أستاذ العلاقات الدولية وعضو اللجنة، ويشارك بها السفير الدكتور بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية؛ المستشار الثقافي المصري الأسبق في برلين وفيينا، والدكتورة هدى رؤوف، مدرس العلوم السياسية وعضو اللجنة، وتقام الندوة عبر تطبيق زووم ويمكن لمن يرغب المشاركة أونلاين للمناقشة والتعقيب على رابط الندوة التالي:

https://us06web.zoom.us/j/88361483657

ويصاحب الندوة بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيس بوك.

وتهدف الندوة إلى عرض المستجدات والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدولة الوطنية في ظل عالم يتشكل وعرضها من وجهة نظر مصرية، التواصل مع الشباب المصري المقيم في الخارج وتوضيح حجم التفاعلات الدولية التي تؤثر على مصر والمنطقة، وما يجب أن نقوم به سواء في الداخل أو الخارج من أجل دعم الدولة وجهودها في الحفاظ على الدولة الوطنية قوية وبناء عقل جديد قادر على التكيف مع هذا العالم الجديد الذي تكون وما زال يتكون، مع عرض الرؤية المحلية للمشروع التنموي المصري ودور كل مصري فيه، مع تقديم رؤية مصرية لما يحدث حولنا، الرسالة: مصر قوة إقليمية كبيرة ومؤثرة على مستوى العالم، لها مجال حيوي، تنافسها فيه قوى أخرى، وبالتالي فهي مدعوّة لأن يكون لها وزن متزايد في المجتمع دولي بحكم تاريخها وموقعها واتساع مجالها الحيوي المطلوب الحفاظ عليه.

في هذا السياق، يتطلب الدفاع عن هذه المصالح الوطنية تحمل كل فرد مسؤولية القيام بمهامه تجاه مجتمعه ومؤسسات الدولة الوطنية، فهذه المصالح مصالح مصرية، وتخص كل المصريين، وتمتد خارج حدودنا، وتتطلب قوة شاملة منظمة للحفاظ عليها وصونها وعلى المصريين في الخارج وهم أبناء الوطن المشاركة في تحمل مسؤوليتهم الوطنية تجاه بلدهم.

أما عن محاور الندوة فتتناول:

• بناء الهوية الوطنية على أسس حديثة ودور الدولة في إعادة صياغة هذه الهوية الأصيلة التي تعتمد على الاعتدال والوسطية والاعتزاز التاريخ والحضارة المصرية التي تعتبر البنية التحتية الثقافية والمعرفية للحضارة الإنسانية. (وضع المنتج الثقافي في البناء الاقتصادي الجديد للدولة – الصياغة الجديدة للتراث الحضاري المادي وغير المادي من خلال تدشين سلسلة من المتاحف المتطورة المتخصصة – المستجدات الاقتصادية العالمية في ظل عالم ما بعد كورونا واستجابة الدولة لها)

• تعامل الدولة مع المتغيرات الدولية في ظل إعادة توزيع القوة وظهور قوى عالمية بمشروعات جديدة. ما مدى تأثير هذا على مصر وما دور المصريين في الداخل والخارج لدعم تحركات الدولة المصرية. (الصين ومشروع الحزام الطريق – التنافس الدولي وانعكاساته على المنطقة ومصر – وجهت النظر المصرية في التعامل مع القضايا السياسية الدولية)

• القوى الإقليمية والتنافس على المجال الحيوي المصري، الرؤية المصرية للقضايا الإقليمية، و(التهديدات الإقليمية والسياسة الخارجية المصرية).

ويدير الندوة: الدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية المشارك رئيس قسم العلوم السياسية ووكيل كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.