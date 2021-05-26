«إعفاء مسئول واعتماد محفظين ودورة للخطابة».. أبرز أخبار الأوقاف اليوم

اتخذت وزارة الأوقاف مجموعة من القرارات والفعاليات التي شهدتها الوزارة اليوم، منها إعفاء مسئول كبير، واعتماد 80 محفظا للقرآن الكريم مع التضامن واختتام فعاليات دورة فن الإلقاء الخطابة، الوطن ترصدها في السطور القادمة:

إعفاء مدير إدارة أوقاف السلوم من عمله

قررت وزارة الأوقاف، إعفاء مدير إدارة أوقاف السلوم من عمله، واستكمال التحقيق معه بديوان عام الوزارة بناءً على مذكرة مديرية أوقاف مرسى مطروح، ومذكرة رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بخصوص الشيخ محمد محمود جمعة مدير إدارة أوقاف السلوم بمديرية أوقاف مرسى مطروح لتقصيره في أداء عمله.

وقرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء 25/ 5/ 2021 إعفاء مدير إدارة أوقاف السلوم بمديرية أوقاف مرسى مطروح، من عمله وتسلمه إمامًا بأحد المساجد بإدارة أوقاف السلوم، على أن يتم استكمال التحقيق معه بديوان عام الوزارة.

اعتماد 80 محفظًا ومحفظة متطوعين

كما اعتمدت الوزارة 80 محفظًا ومحفظة متطوعين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، حيث وافق محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد نتيجة اختبار 80 محفظًا ومحفظة متطوعين ( المجموعة السابعة عشر) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه (2386) محفظًا ومحفظة، وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين.

دورة الخطابة وفن الإلقاء للأئمة

كما اختتمت فعاليات دورة «الخطابة وفن الإلقاء للأئمة»، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من أئمة (القاهرة والقليوبية)، بحضور أحمد حسين محمد عميد كلية الدعوة جامعة الأزهر، ومحمد عبد الدايم الجندي وكيل كلية الدعوة جامعة الأزهر، ومحمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون التدريب والامتحانات، وذلك بمقر كلية الدعوة جامعة الأزهر، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية والتباعد الاجتماعي.