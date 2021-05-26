4.5 مليار جنيه للإنتاج الحيواني.. 15 تصريحا لـ«الزراعة» عن دعم الفلاحين

أجرى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مداخلتين هاتفيتين في برنامجي «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «التليفزيون المصري» و«الحقيقة» مع الإعلامية آية عبدالرحمن، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، تحدث خلالهما عن دعم الدولة للفلاحين والمزارعين خاصة مزارعي القمح هذا العام، وكذلك مشروع تطوير الإنتاج الحيواني.

وترصد «الوطن» أبرز تصريحات المتحدث باسم وزارة الزراعة..

- الدولة قامت برفع سعر القمح هذا العام بقيمة تقدر 25 جنيها، وجودة القمح هي من تحدد السعر المناسب.

- الدولة حريصة على أن يحصل المزارع على أكبر عائد لحاصلاته الزراعية.

- الوزارة تحصل على عينات عشوائية من القمح، للتأكد من خلوه من المبيدات، وكل الأمراض، وأي شيء قد يؤثر على سلامة المواطن المصري.

- هناك تنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وكل الجهات المعنية في الدولة في هذا الإطار للتأكد من مدى جودة القمح.

- الدولة توسعت في زراعة القمح بشكل أكبر هذا العام، في إطار العمل على تقليل الواردات من القمح المستورد.

- قطاع الإنتاج الحيواني يشهد طفرة كبيرة وعمليات تطوير مستمرة، ويتم عمل قواعد بيانات للإنتاج الحيواني، بجانب التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني.

- مشروع البتلو هو مشروع كبير لتشجيع صغار المزارعين للتربية وزيادة المعروض من اللحوم.

- تم تخصيص 4,5 مليار جنيه لدعم المزارعين والمربين في مجال الإنتاج الحيوانى لتشجيعهم على الدخول في مشروع البتلو.

- يتم التوسع في إنشاء مراكز تجميع الألبان، وهناك 205 مراكز يتم إنشاؤهم حاليا، وهناك تنسيق وتواصل مع وزارة الإنتاج الحربى في هذا الإطار.

- تم إعطاء شهادة جودة للمنتجات الغذائية يحصل عليها كل من ينشأ أو يطور مركز إنتاج ألبان وهذه الشهادة تكلف أكثر من 50 ألف جنيه لتشجيع المزارعين والمربين للالتزام بالمعايير الدولة، وذلك بهدف زيادة الإنتاج.

- هناك ثبات لأسعار اللحوم ووفرة في حجم المعروض بجانب أن إنتاج الألبان أصبح يكفى الشعب المصري ويفيض منه ونحاول تطوير إنتاجنا.

- ما تم توريده من القمح حتى الآن وصل لـ 3 ملايين طن، وما رفض لا يزيد عن 3 آلاف طن من إجمالي 3 ملايين طن.

- نسبة القمح التي رفضت ضئيلة جدًا، مقارنة بجودة الإنتاج.

- المزارع المصري يعي أهمية الحفاظ على جودة المنتج، من خلال تطبيق أفضل النظم الزراعية، وهذا ساعد على زيادة الإنتاج.

- مصر زرعت هذا العام أكثر من 9.4 مليون فدان، ومساحة القمح وصلت لـ 3.4 مليون فدان، وتم ترويد حتى الآن 3 ملايين طن لوزارة الزراعة.

- من المتوقع أن نتجاوز 9 ملايين طن من القمح هذا العام.