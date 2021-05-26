14 تصريحا لرئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس عن كورونا واللقاحات

تحدث الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، عن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر وتطورات تلقيح المواطنين ضد الفيروس وذلك خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «من مصر» الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم عبر فضائية «cbc» وأبرز تصريحات رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس نرصدها لكم كما يلي:

1-وصلنا لذروة الموجة الثالثة ونتمنى أن تنكسر الموجة الثالثة.

2-الحصول على اللقاح سيجعل هناك فرصا للتعايش بدون خوف من الإصابة بفيروس كورونا.

3- لا يوجد موعد لانتهاء الفيروس «الفيروس مالوش مواعيد للانتهاء لكن احنا بنقدر نحط مواعيد من خلال تصرف الأشخاص وتصرف الدولة وتصرفات الفيروس».

4-تقليل الاحتكاكات وارتداء الكمامة وغسيل الأيدي والتباعد مع تمكن الدولة من اتخاذ القرارات السليمة وتلزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية خاصة في المناسبات وعند عدم ظهور سلالات جديدة للفيروس وعند تجمع هذه الظروف ستقل أعداد الإصابات والوفيات.

5-أساليب الوقاية هي غسيل الأيدي والكمامة والتباعد الجسدي ويجب الابتعاد عن الأماكن المزدحمة المغلقة ويجب استبدال الانتقال بالاتصال وأن هذه الإجراءات تمنع أن يقترب الفيروس مني.

6-اللقاح يضمن لك أن الفيروس لو دخل جسمك سيجد أجساما مضادة وسيمنع الإصابة.

7-التطعيمات تمنع الوفيات بنسبة تصل لـ99% وتمنع دخول المستشفيات والرعايات المركزة بنسبة تزيد عن 95% وتقلل معدلات الإصابة البسيطة والمتوسطة لنسبة تصل لـ95%.

8-اللقاحات مهمة جدا وتستطيع القضاء على الأوبئة في العالم وقضت على وبائيات موجودة وانتهت من التاريخ بسبب التطعيمات.

9-وزارة الصحة تتحمل المسؤولية لما بعد التطعيمات وتنصح المواطنين بالتوجه لمكتب متابعة ما بعد التطعيمات.

10-معظم الآثار الجانبية للقاحات هي ألم مكان الحقنة واحمرار بسيط وارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

11-يمكن تعرض شخص للإصابة بعد التطعيم مباشرة لأن التطعيم يظهر أثره بعد 14 يوما من تناوله.

12-أي شخص يحصل على التطعيم وهو في فترة حضانة المرض تظهر عليه أعراض المرض لأنه لم يكن هناك أجسام مضادة قد تكونت في هذه الفترة.

13-التطعيمات تدرب المناعة على مقاومة المرض وتحفز الجهاز المناعي على القيام بوظيفته ولا تعمل على إضعاف المناعة.

14-هناك تساؤلات يجيب عليها الشخص قبل تناول اللقاح ومنها سؤال عن تعرضه لبعض الأعراض المشابهة لفيروس كورونا في الفترة القريبة قبل تلقي اللقاح وعند إجابته بمعاناته من هذه الأعراض يتم نصحه بتأجيل تلقي اللقاح لفترة.